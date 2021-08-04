Москва, 4 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу назвал «высочайшим доверием» предложение президента возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Предвыборные списки партия утвердила на Съезде в июне

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Глава Минобороны отметил, что его отношение к партии, в создании которой он непосредственно участвовал, «всегда особое».

Сергей Шойгу «Комсомольской правде». «Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал», — отметил в интервью «Комсомольской правде».

Он подчеркнул, что наша страна — это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ.

«Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции», — сказал министр обороны.

Поэтому, по словам Сергея Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, «объединяющая все народы в главном — стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предложению президента РФ Владимира Путина на Съезде «Единой России» 19 июня Сергей Шойгу был включен в первую пятерку списка партии. В общефедеральную часть также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.