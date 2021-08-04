Курган, 4 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 4 августа подтверждён 131 новый случай заражения коронавирусом. Из них 43 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 130 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 4 августа выявлено 26 416 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 4 августа вылечились 23 882 человека, скончались 505 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).