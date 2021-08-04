Белгород, 4 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. С 2021 по 2024 годы в колледжах и техникумах Белгородской области откроют 74 мастерские. Средства выделяет федеральный бюджет, специалистов будут готовить, в том числе по стандартами WorldSkills Russia, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-служба правительства региона.

Https://belregion.ru Мастерская в техникуме

Область получила субсидию благодаря участию в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального бюджета. В 2022 году оборудуют 12 мастерских за 60 млн рублей, в 2023 году направят более 65 млн рублей на 15 помещений, еще столько же мастерских переоборудуют в 2024 году за 76 млн рублей.

«В этом году в восьми колледжах и техникумах, которые располагаются в Белгороде, Шебекинском, Яковлевском, Ракитянском городских округах и Борисовском районе, оборудуем 32 мастерские, где ребята смогут научиться работать. Очень важно, чтобы юноши и девушки, получая специальность, сразу могли научиться работать на профессиональном оборудовании», — отметил врио губернатора Вячеслав Гладков.

На оборудование мастерских в 2021 году направлено порядка 400 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование» и федеральной программы «Молодые профессионалы».