Амстердам, 4 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Главным тренером сборной Нидерландов по футболу назначен Луи ван Гал. Об этом 4 августа сообщается на сайте команды.

ING Nederland Луи ван Гал

Отмечается, что контракт с 70-летним специалистом будет действовать до завершения чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

В тренерский штаб ван Гала в сборной Нидерландов вошли Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер.

Напомним, ван Гал возглавлял сборную Нидерландов в 2000—2001 и 2012−2014 годах. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня Франк де Бур был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Нидерландов после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.

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