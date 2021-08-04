Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов по футболу
Амстердам, 4 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Главным тренером сборной Нидерландов по футболу назначен Луи ван Гал. Об этом 4 августа сообщается на сайте команды.
Отмечается, что контракт с 70-летним специалистом будет действовать до завершения чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
В тренерский штаб ван Гала в сборной Нидерландов вошли Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер.
Напомним, ван Гал возглавлял сборную Нидерландов в 2000—2001 и 2012−2014 годах. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня Франк де Бур был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Нидерландов после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.
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