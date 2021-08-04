Москва, , 13:11 — REGNUM Специалисты из Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) не высказывали претензий к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Вакцина «Спутник V» Mos.ru

«По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени её эффективности нет», — подчеркнул Лавров.

По его словам, в настоящее время вакцина «Спутник V» проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

«В апреле-мае еэсовцы посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях «Спутника V», а также производственные площадки. Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России», — добавил Лавров.

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«Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», — сказал российский министр.

Лавров добавил, что на фоне широкого использования «Спутника V», который на сегодняшний день применяется в почти 70 странах мира, «со стороны отдельных представителей ЕС и его стран-членов повышается градус агрессивной риторики».

«Если раньше говорилось о необходимости «соблюдать бдительность», то в последнее время не чураются и прямых призывов вообще не допускать проникновения «Спутника V» и привитых им иностранцев на территорию ЕС», — указал глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Олег Матвейчев заявил, что борьба западных политиков с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Евросоюза имеет под собой коррупционную основу. По его словам, «это чистая коррупция — свои фирмы поддержать».

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