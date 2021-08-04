Донецк, 4 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 4 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило три раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 14 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы и что были обстреляны окрестности села Яковлевка на донецком направлении, а также районы сел Коминтерново и Саханка на юге ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа стало известно, что спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумковотказался от поездки в подконтрольную Киеву часть Донбасса из-за временного запрета на посещение этой территории.