Москва, 4 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Туристическая отрасль в России стала менее доходной, чем до начала пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом 4 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туризм на Байкале

По словам эксперта, отрасль сумела приспособиться к меняющимся внешним условиям и проявляет высокую адаптивность.

«Но даже по итогам неплохого 2021 года сезон, даже с учетом открытия новых направлений, доходность туристической индустрии ниже чем в 2019 году», — сказала Ломидзе.