Белгород. 230 участников приглашены в финал кадрового проекта «Новое время»
Белгород, 4 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. 230 участников приглашены в финал кадрового проекта Белгородской области «Новое время». Состав финалистов был определен по итогам дистанционного этапа проекта, включавшего в себя онлайн-тестирование участников и оценку подготовленных ими эссе. Проект «Новое время» реализуется администрацией губернатора Белгородской области при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».
Итоги дистанционного этапа регионального кадрового проекта «Новое время» были подведены 3 августа на пресс-брифинге, посвящённом завершению дистанционного этапа отбора. В нём приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, член Наблюдательного совета проекта, председатель Синодального миссионерского отдела, глава Белгородской митрополии митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Наблюдательного совета проекта, председатель Совета директоров ГК «Зеленая долина» Сергей Юдин, заместитель председателя Наблюдательного совета, директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.
Глава региона объявил, что приглашение в финал получили 230 участников проекта, и отметил, что силы и знания успешных участников обязательно будут востребованы в работе по развитию Белгородской области.
Он также объявил даты предстоящего финала.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн подчеркнул принципиально важную роль проекта «Новое время» для укрепления общественного доверия.
Сергей Юдин дал высокую оценку методической базе «Нового времени», предоставленной партнером проекта — президентской платформой «Россия — страна возможностей».
В свою очередь Надежда Власова особо акцентировала внимание на мотивации, проявленной участниками проекта на дистанционном этапе.
О предстоящем финале кадрового проекта подробно рассказал Дмитрий Лисицын. Он сообщил о том, что основной частью финального этапа станет оценочная конференция, на которой эксперты будут наблюдать за участниками в ходе командной работы над решением различных управленческих задач. Однако попасть в финал смогут лишь участники, которые успешно пройдут контрольное тестирование.
Как ранее сообщало ИА РЕ, кадровый проект Белгородской области «Новое время» стартовал 17 мая этого года. Заявки на участие подали более 3,3 тысячи человек. Победители проекта будут включены в резерв управленческих кадров Белгородской области с возможным оперативным выдвижением на руководящие должности в органах власти, они также получат возможность пройти образовательную программу «Развитие управленческих навыков руководителей». Порядка 10 победителей будут направлены на зарубежную стажировку в одну из ведущих европейских бизнес-школ.