Белгород, 4 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. 230 участников приглашены в финал кадрового проекта Белгородской области «Новое время». Состав финалистов был определен по итогам дистанционного этапа проекта, включавшего в себя онлайн-тестирование участников и оценку подготовленных ими эссе. Проект «Новое время» реализуется администрацией губернатора Белгородской области при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Итоги дистанционного этапа регионального кадрового проекта «Новое время» были подведены 3 августа на пресс-брифинге, посвящённом завершению дистанционного этапа отбора. В нём приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, член Наблюдательного совета проекта, председатель Синодального миссионерского отдела, глава Белгородской митрополии митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Наблюдательного совета проекта, председатель Совета директоров ГК «Зеленая долина» Сергей Юдин, заместитель председателя Наблюдательного совета, директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

Глава региона объявил, что приглашение в финал получили 230 участников проекта, и отметил, что силы и знания успешных участников обязательно будут востребованы в работе по развитию Белгородской области.

«Мы готовы брать людей, нам их не хватает: в регионе очень много направлений работы, в которых необходима не просто свежая кровь, а энергия, профессионализм, желание, ответственность. Надеюсь, что дружная команда проекта «Новое время» сделает все, чтобы отобрать именно таких людей», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Он также объявил даты предстоящего финала.

«Заключительный очный этап проекта «Новое время» пройдет в Белгороде с 24 по 27 августа. Он начнется с контрольного тестирования всех приглашенных в финал участников, затем будут командные испытания, и в конце мы узнаем имена лучших из лучших», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн подчеркнул принципиально важную роль проекта «Новое время» для укрепления общественного доверия.

«Вера, доверие, уверенность — это однокоренные слова. Укрепляя доверие, мы тем самым даём людям и большую уверенность в завтрашнем дне, в том, что власть готова направлять усилия на духовное, нравственное, социальное развитие Белгородской области. Отрадно отметить, что такой важный проект развивается динамично, привлек очень большое количество участников», — заключил митрополит.

Сергей Юдин дал высокую оценку методической базе «Нового времени», предоставленной партнером проекта — президентской платформой «Россия — страна возможностей».

«Вместе с другими членами Наблюдательного совета мы отметили для себя разнообразие, очень грамотную проработку вопросов и заданий проекта. Они помогают довольно точно определить уровень ключевых компетенций для руководителя, в том числе умения работать с информацией, оперативно принимать решения, понимать логику событий, выделять приоритеты. В итоге тех, кто успешно справился с тестированием на проекте, можно обоснованно считать людьми с хорошими лидерскими задатками», — поделился мнением он.

В свою очередь Надежда Власова особо акцентировала внимание на мотивации, проявленной участниками проекта на дистанционном этапе.

«Практически у каждого главной целью участия был не карьерный рост и успех для себя лично, а возможность включиться в развитие региона, внести свой вклад в развитие и процветание малой родины. Это очень ярко проявилось на стадии подготовки эссе, и, думаю, столь же выраженное желание к созидательной работе мы увидим и на стадии финала», — резюмировала она.

О предстоящем финале кадрового проекта подробно рассказал Дмитрий Лисицын. Он сообщил о том, что основной частью финального этапа станет оценочная конференция, на которой эксперты будут наблюдать за участниками в ходе командной работы над решением различных управленческих задач. Однако попасть в финал смогут лишь участники, которые успешно пройдут контрольное тестирование.

«Контрольный тест пройдет очно, в присутствии экспертов. Его задача — отсеять недобросовестных участников, которые при прохождении основного теста пользовались посторонней помощью, и тех, кто оказался недостаточно стрессоустойчив. Структурно этот тест будет таким же, как и основной, но для него будет использована другая база вопросов, без повторов, — это станет дополнительной гарантией честности отбора», — отметил Дмитрий Лисицын.

Как ранее сообщало ИА РЕ, кадровый проект Белгородской области «Новое время» стартовал 17 мая этого года. Заявки на участие подали более 3,3 тысячи человек. Победители проекта будут включены в резерв управленческих кадров Белгородской области с возможным оперативным выдвижением на руководящие должности в органах власти, они также получат возможность пройти образовательную программу «Развитие управленческих навыков руководителей». Порядка 10 победителей будут направлены на зарубежную стажировку в одну из ведущих европейских бизнес-школ.