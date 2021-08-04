Москва, 4 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Стоимость туристического отдыха в России выросла по сравнению с 2020 годом на четверть. Об этом 4 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Средняя стоимость отдыха, независимо от вида туризма — внутреннего или внешнего, выросла на 25%. По отдельным направлениям динамика роста средней стоимости турпакета выше, чем средняя», — сказала Ломидзе.

Тем не менее рост цен на отдых все равно не мешает, потому что турпоездки пользуются высоким спросом у обеспеченных туристов.