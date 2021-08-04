Пекин, 4 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Компания Changan представила на авторынке Китая кроссовер CS55 Plus нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото NJCAR.RU Changan CS75 Plus

Дебют новинки состоялся в апреле на автовыставке в Шанхае. Теперь дилеры в Китае приступили к приему заказов на модель.

Новый CS55 Plus стал длиннее предшественника на 15 мм. Теперь его габариты составляют 4 515×1 865×1 680 мм. При этом размер колесной базы также увеличился на 6 мм, до 2 656 мм.

Автопроизводитель обновил экстерьер нового кроссовера CS55 Plus. Модель получила иную линию остекления, новые фары головного света, более крупную радиаторную решетку, модернизированные бамперы и узкие светодиодные фонари на корме.

Внутри новинки установлены современная приборная панель, новое рулевое колесо, и большой «парящий» сенсорный экран системы мультимедиа.

Под капотом кроссовера стоит турбированный форсированный мотор объёмом 1,5 л производительностью 156 «лошадей», который сочетается с «роботом» 7DCT.

Ранее компания Chery представила в Китае новый седан Xuandu.

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