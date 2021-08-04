Симферополь, 4 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кировского района, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, приведшем к гибели троих сотрудников полиции. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

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Как полагает следствие, вечером 2 февраля 2021 года 35-летний житель Кировского района, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь от села Приветное в сторону п.г.т. Кировское, допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении велосипедом под управлением 62-летненго местного жителя. После этого иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со служебным автомобилем ОМВД России по Кировскому району. В полицейском автомобиле находились пять человек.

В результате в аварии погибли трое сотрудников полиции, сам водитель Skoda Octavia, велосипедист, сотрудник конвойной службы и осуждённый гражданин, находившийся в автомобиле, получили ранения.

В рамках расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий, допрошен широкий круг лиц, проведено более 15 различных сложных экспертиз. Согласно заключению экспертов, рулевое управление и рабочая тормозная система автомобиля Skoda Octavia на момент происшествия находились в работоспособном состоянии, водитель имел возможность предотвратить наезд на велосипедиста, применив своевременно торможение и соблюдая дистанцию и боковой интервал. Также водитель мог предотвратить и столкновение с автомобилем ВАЗ-217 030 — помех технического характера для этого не было.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.