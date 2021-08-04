Москва, 4 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Бюджетный отдых для жителей России доступен преимущественно только на территории страны. Об этом 4 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туризм

«По сути горячих предложений нет. Бюджетный отдых сохранился на внутренних курортах и на турецком направлении, где есть чартеры. Спрос на большинство направлений превышает предложения», — сказала Ломидзе.

Отсутствие дефицита туристов исключает возможность конкурентной борьбы за них и как следствие цены на отдых не снижаются, объяснила сложившуюся ситуацию эксперт.