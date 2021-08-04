Хабаровск, 4 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон Фургал сдал в избирком подписи, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Государственной думы.

Госдума России

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«Антон Фургал — единственный самовыдвиженец в Хабаровском крае. Он намерен баллотироваться по Комсомольскому округу №70. В 2016 году там победил Сергей Фургал», — пишет телеграм-канал «Корифей Хабаров».

У Антона Фургала, если его зарегистрируют, будет 11 соперников по округу — именно столько кандидатов на 4 августа сдали документы для регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Фургал в начале июля написал в соцсетях, что намерен участвовать в выборах в Госдуму РФ при поддержке двух сенаторов.