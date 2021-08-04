Ачит, Свердловская область, 4 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В деревне Марийские Карши (Свердловская область, Ачитский район) на четырёхлетнюю девочку упала часть мусорной площадки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

СУ СКР по Свердловской области Стенка мусорной площадки

3 августа на ребёнка обрушилась металлическая стенка контейнерной площадки. Девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи осмотрели место происшествия. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кушве (Свердловская область) осудят директора предприятия, где умер несовершеннолетний работник.