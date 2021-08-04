Ньон, Швейцария, 4 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) полностью поменял бригаду арбитров на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика». Об этом 4 августа сообщается на сайте организации.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Первоначально планировалось, что игру обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро, которому должны были помогать лайнсмены Хуан Юсте, Роберто Алонсо и четвёртый рефери Хавьер Альберола.

Теперь вместо них на матч назначены судьи из Сербии во главе со Срджаном Йовановичем. Ассистентами арбитра будут Урош Стойкович и Милан Михайлович, а резервным судьёй — Новак Симович.

Матч между «Спартаком» — «Бенфикой» состоится 4 августа в Москве. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

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