Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 4 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. На территории общеобразовательной школы посёлка Демьяновка в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе в рамках нацпроекта «Демография» открылась спортивная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ГТО

«Это 13-я спортивная площадка ГТО в Кузбассе, в 2021 году ещё одна будет открыта в селе Атаманово Новокузнецкого района. Возможно, ребята именно из этих сёл и посёлков — будущие олимпийские чемпионы из Кузбасса», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

На новой площадке размещено оборудование для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО.