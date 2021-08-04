Ульяновск, 4 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 230 человек. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По данным на 4 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 66 688 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 265.

Выздоровели 62 204 пациента, из них за сутки победили болезнь 230 человек. В целом доля выздоровевших составляет 93,3%.

Напомним, что от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2008 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на развитие здравоохранения дополнительно планируется направить 1,5 млрд рублей, в том числе 715 млн рублей выделят на профилактику и борьбу с коронавирусом.