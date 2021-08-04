Москва, 4 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Бронзовая медалистка четвертого сезона по направлению «Дизайн» Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Лилия Ахметова рассказала корреспонденту ИА REGNUM о своей победе в «Я — профи», поставленных целях в сфере дизайна и планах поступления в аспирантуру Высшей школы экономики.

Олимпиада «Я — профессионал» Лилия Ахметова

Лилия, когда Вы поняли, что хотите развиваться именно в сфере дизайна? Когда к Вам пришла эта идея и с чем был связан выбор направления для участия в олимпиаде?

С тем, чтобы связать свою будущую профессию с областью дизайна или архитектуры, я определилась ещё в 9 классе. К тому моменту закончила художественный лицей на «отлично» и еще два года готовилась к поступлению в университет. В итоге я окончила бакалавриат Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова (НГУАДИ) по направлению «Архитектура».

Когда пришло время для поступления в магистратуру, я захотела попробовать поступить в Высшую школу экономики на «Дизайн», но не прошла конкурсный отбор на бюджет и продолжила учиться в НГУАДИ на архитектурном направлении. Однако благодаря знакомству с НИУ ВШЭ я узнала про олимпиаду «Я — профессионал» и решила, что буду участвовать.

В олимпиадах я принимала участие впервые и поэтому целенаправленно выбрала «Дизайн», чтобы проверить свои силы в близкой для меня области.

Что больше всего запомнилось во время прохождения этапов олимпиады? Насколько сложными показались задания? Применяли ли Вы полученные знания на практике в работе, учебе, жизни?

Очень понравилась защита итоговой работы в финале соревнования. Было любопытно искать и подбирать темы для исследований. Пока готовилась, получила много полезных знаний, которые помогли мне достигнуть высоких результатов. Самым запоминающимся моментом с легкостью назову защиту исследования в финале олимпиады. Было интересно взаимодействовать с организаторами и получить от них обратную связь, которая пригодится в будущем.

Полезными оказались знания верстки и оформления, которые я ранее уже применяла в жизни, а для олимпиады изучила программу Indesing для более комфортной работы и подготовки к соревнованиям.

Вернемся к направлению, которое Вы выбрали для олимпиады. Хороший дизайнер — какой он? Какими навыками должен обладать? Что должно помочь начинающему специалисту, чтобы добиться успехов в своем деле?

Хороший дизайнер в первую очередь — исследователь. Он понимает, что и для кого он создает. Он не боится ошибаться и способен к нестандартным решениям вопросов, широко мыслит и пытается раздвинуть видимые рамки. Дизайн — это не просто создание красивых предметов или картинок. Это решение задач с учетом существующих требований или предполагаемых в будущем. Дизайн — это про создание и креатив, а также про возможность экспериментировать в попытке создать что-то совершенно новое. Только при таком подходе человек сможет стать специалистом и добиться успехов в этой области.

Что для Вас означает победа в «Я — профи»? Какими привилегиями обязательно воспользуетесь?

Если честно, то победить я никак не ожидала, поэтому еще не до конца осознала происходящее. Всех бонусов пока еще не получила, но денежную премию планирую отложить, чтобы впоследствии переехать из Новосибирска в Москву. Если говорить про льготы, то в будущем хочу дальше продолжать образование в Высшей школе экономики на направлении «Дизайн» уже в аспирантуре. Буду учить английский для поступления.

Чего бы Вы хотели пожелать участникам нового сезона?

Если Вы к чему-то стремитесь и это то, что Вам действительно нужно, оно обязательно найдет вас.