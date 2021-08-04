Киев, 4 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 984 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 4 августа свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 255 345.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 43 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 53 024.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 2 178 273 человека.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 827 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.