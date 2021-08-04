Еманжелинск, Челябинская область, 4 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Еманжелинском районе Челябинской области задержали поджигателя автомобиля. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Jeff Turner Поджог

О возгорании автомобиля в полицию сообщил один из жителей посёлка Красногорский. По подозрению в совершении преступления был пойман местный житель 1975 года рождения. По его словам, машину он поджёг из-за конфликта с её владелицей — женщиной, 1981 года рождения.

В ближайшее время гражданину изберут меру пресечения. Ему грозит до двух лет заключения.