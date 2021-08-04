Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. ПАО «Газпром» официально сменил место нахождения головной компании с Москвы на Санкт-Петербург. Штаб-квартира головного офиса расположится в «Лахта Центре», сообщили 4 августа в пресс-службе ПАО.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта-центр»

«25 июня 2021 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «Газпром», которые, в частности, предусматривали смену места нахождения головной компании на Санкт-Петербург», — рассказали в пресс-службе.

После чего межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу внесла изменения в сведения об адресе ПАО «Газпром», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Новое место нахождения ПАО «Газпром» — Санкт-Петербург. Новый адрес компании — Санкт-Петербург, проспект Лахтинский, 2/3, стр. 1. Новая штаб-квартира головной компании будет находиться в многофункциональном комплексе (МФК) «Лахта Центр».