Москва, 4 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В структуре туристических поездок в России выросла доля отдыха премиального класса. Об этом 4 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туризм

«Существенный крен в сторону бронирования дорогого или премиального сегмента. Как на внешнем, так и на внутренних направлениях. В первую очередь покупается то что дорого, то что класса люкс или то, что премиального класса», — сказала Ломидзе.

По ее словам, причина этой динамики в том, что доходы значительной части населения России сократились и они не могут позволить себе отдых, в то время как заработок состоятельных людей остался на прежнем уровне.