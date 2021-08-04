Дамаск, 4 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Дамаске у армейского общежития в районе Масакин-эль-Харас взорвался автобус с сирийскими военными, сообщает 4 августа SANA.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

Отмечается, что причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки, что привело к воспламенению топливного бака.

В результате происшествия погиб водитель, трое военнослужащих доставлены в госпиталь.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля на территории газоперерабатывающего завода Conoco, расположенного рядом с военной базой США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, прогремел взрыв.