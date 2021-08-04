Москва, 4 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Жители РФ продолжают экономить, в том числе и на покупке новой одежды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, член «Партии роста» Наталия Кошелева. Так она прокомментировала данные о том, что население РФ стало больше тратить на одежду и обувь.

Обувь в секонд-хенд

«Более объективными по данному вопросу мне видятся данные NielsenIQ, которые подтверждают, во-первых, рост цен на товары повседневного спроса, об этом говорят 33% респондентов. Во вторых, 71% жителей РФ продолжают экономить, в частности 67% — на покупке новой одежды, — сказала Кошелева. — Всё это говорит о том, что покупать больше (в штучном выражении) люди не стали, наше население продолжает сокращать расходы».

А вот на рост цен, как пояснила Кошелева, могли повлиять многие факторы.

«Один из них — рост налоговой нагрузки на розницу в связи с отменой ЕНВД и переходом на УСН (нагрузка выросла в 3−8 раз). Второй фактор — это удорожание конечного продукта в связи с введением маркировки. Уже этих двух факторов достаточно для того, чтобы с уверенностью сказать, что решения государства, привели сначала к росту затратной части для предпринимателей и, соответственно, к росту цен для потребителей», — пояснила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в условиях полного локдауна у граждан РФ образовался отложенный спрос на одежду и обувь.