Астрахань, 4 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Бывший начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Астраханской области признана виновной в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Осужденная знала, что ранее заключенный контракт с фирмой по поставке топлива не исполнен в полном объеме и за период его действия по топливным картам и заправочным ведомостям было отпущено 211 тысяч литров нефтепродуктов на сумму более 520 тысяч рублей. При этом она подписала и заверила печатью акты, по которым контракт якобы был исполнен в полном объеме — 594 тысяч литров топлива на сумму более 1,4 миллиона рублей. Из-за этого фирма незаконно получила более 940 тысяч рублей.

Женщину признали виновной в превышении должностных полномочий и назначили штраф в 30 тысяч рублей. Также на 1,5 года её лишили права занимать должности в правоохранительных органах.