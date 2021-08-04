Кемерово, 4 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области в рамках губернаторской программы «Моя новая школа» 1 сентября откроют двери три капитально отремонтированные школы. В обновлённых зданиях будут заниматься ученики школ №2 в пгт Промышленная, № 32 в Белове и №9 в Таштаголе. В настоящее время учебные заведения оснащаются оборудованием и мебелью, сообщил телеграм-канал «Цивилев.Live».

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

"В Кузбассе идёт разноплановая работа по созданию благоприятных условий для обучения детей. Особенно успешной стала программа капремонта «Моя новая школа». С 2019 года полностью обновили и сделали цифровыми уже 22 школы, ещё шесть ремонтируем в настоящее время», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Уточняется, что в 2021 году для безопасной транспортировки детей в школы будут приобретены 56 новых автобусов.