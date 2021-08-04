Магадан, 4 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Магадане в квартире жилого дома обнаружили тела двух мужчин — проводится доследственная проверка, сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Колымы.

(сс) Pochestorie Труп

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3 августа в одной из квартир жилого дома на улице Пролетарской обнаружены тела двух мужчин, 1957 и 1966 годов рождения. О подозрительном запахе из квартиры в полицию сообщили соседи.

В квартире каких-либо следов, которые могли бы указывать на криминальную смерть, не найдено. Следователи проводят проверку по установлению обстоятельств гибели мужчин, назначены судебные медицинские экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, дальнейшее расследование по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки в Самарской области, поручено следователям центрального аппарата Следственного комитета РФ.