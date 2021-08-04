Москва, 4 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. До завершения заявочной кампании на грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий Президентского фонда культурных инициатив осталось несколько дней, последний срок подачи творческих проектов — 6 августа, 23.30 по московскому времени.

Дарья Драй, ИА REGNUM Культурные инициативы

Впервые претендовать на государственную поддержку при реализации творческих инициатив могут не только негосударственные некоммерческие организации, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели.

«Один из критериев, по которому можно судить о востребованности конкурса среди его целевой аудитории — количество обращений от участников и глубина, конкретика их вопросов. Мы посчитали, в среднем за сутки мы помогаем найти ответы на вопросы почти 600 авторам заявок, только за последнюю, дополнительную неделю заявочной кампании консультации получили свыше 4 тысяч человек. Команда Фонда постаралась сделать многое, чтобы авторы творческих идей не оставались один на один с вопросами при подаче проекта на грант. Мы создали методические рекомендации по подготовке заявки и ее бюджету, сделали чек-лист для самопроверки, проводим вебинары, услышали наших участников и продлили заявочную кампанию, видя множество обращений по этому поводу. Если после ознакомления с доступными материалами все же остались вопросы, заявители могут обратиться контактный центр, мы отвечаем на письма по электронной почте, активно вопросы задаются в социальных сетях», — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Свои творческие проекты через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив в течение полутора месяцев подают участники со всей страны. Заявки направляют креативные команды, авторы проектов с применением технологий VR и AR, дирекции фестивалей и профессиональных конкурсов, негосударственные театры и музеи, усадьбы, арт-пространства, продюсеры, музыканты, танцевальные студии, съемочные группы фильмов и сериалов, мультипликаторы, художники и авторы проектов по сохранению культуры малых народов России.

На сегодняшний день в информационной системе Президентского фонда культурных инициатив зарегистрировались представители 84 субъектов России, открыто свыше 34,5 тысяч личных кабинетов, на разной стадии оформления находятся более 18,5 тысяч заявок — часть из них уже зарегистрирована в системе, часть проходит проверку сотрудниками фонда, оставшиеся заявки находятся в стадии оформления со стороны авторов.

Конкурс поддерживается профессиональными сообществами и лидерами общественного мнения. Так, например, в своих Instagram-аккаунтах заявочную кампанию поддержали: российская эстрадная певица Юлия Савичева, коллектив музыкальной группы A’Studio, музыкальный дуэт #2Маши и певец Burito.

Конкурс активно поддерживают региональные власти, призывая жителей субъектов России направлять свои творческие заявки. Председатель комитета Законодательного Собрания по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Ростовской области Екатерина Стенякина во время заседания круглого стола на тему «Президентский фонд культурных инициатив: гранты на развитие муниципальных учреждений культуры», прошедшего в формате видеоконференции, оценила президентскую инициативу как прекрасную возможность получить дополнительные средства для реализации проектов в сфере культуры.

«Как председатель молодежного комитета донского парламента считаю, что новый фонд — хороший инструмент для поддержки талантливой молодежи, творческих коллективов, интересных проектов, связанных с самобытной донской культурой. Со своей стороны я готова оказать нашим муниципалитетам любую поддержку по формированию и продвижению их идей», — сказала Екатерина Стенякина.

С подобной инициативой выступила Министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Во время открытого совещания с представителями бизнеса региона она призвала муниципальные, коммерческие организации и жителей края отправлять проекты на конкурс: «Любой хороший проект должен жить. А Забайкалье сейчас нуждается в хороших проектах, связанных с культурой. Конкурс Фонда культурных инициатив — прекрасная возможность получить финансирование для развития культурного и культурно-туристического направлений в крае. Мы призываем муниципальные, коммерческие организации и просто забайкальцев, у которых есть креативные идеи и проекты, срочно подавать заявки», — сказала Левкович.

Она подчеркнула, что министерство культуры готово выступить партнёром в реализации проектов.

Напомним, 29 июля Фонд, откликаясь на запрос участников, реализующих проекты в летние месяцы, одновременно с продлением заявочной кампании, внес важную поправку в правила проведения конкурса. Теперь творческие команды могут подать заявку на поддержку проекта, стартовавшего не ранее 15 июня этого года. Прежний срок был ограничен 1 июля.

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ». Наиболее популярными среди участников стали направления «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры». Итоги конкурса подведут в сентябре.