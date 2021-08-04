Фонд культурных инициатив: еще более 4000 обращений
Москва, 4 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. До завершения заявочной кампании на грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий Президентского фонда культурных инициатив осталось несколько дней, последний срок подачи творческих проектов — 6 августа, 23.30 по московскому времени.
Впервые претендовать на государственную поддержку при реализации творческих инициатив могут не только негосударственные некоммерческие организации, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели.
Свои творческие проекты через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив в течение полутора месяцев подают участники со всей страны. Заявки направляют креативные команды, авторы проектов с применением технологий VR и AR, дирекции фестивалей и профессиональных конкурсов, негосударственные театры и музеи, усадьбы, арт-пространства, продюсеры, музыканты, танцевальные студии, съемочные группы фильмов и сериалов, мультипликаторы, художники и авторы проектов по сохранению культуры малых народов России.
На сегодняшний день в информационной системе Президентского фонда культурных инициатив зарегистрировались представители 84 субъектов России, открыто свыше 34,5 тысяч личных кабинетов, на разной стадии оформления находятся более 18,5 тысяч заявок — часть из них уже зарегистрирована в системе, часть проходит проверку сотрудниками фонда, оставшиеся заявки находятся в стадии оформления со стороны авторов.
Конкурс поддерживается профессиональными сообществами и лидерами общественного мнения. Так, например, в своих Instagram-аккаунтах заявочную кампанию поддержали: российская эстрадная певица Юлия Савичева, коллектив музыкальной группы A’Studio, музыкальный дуэт #2Маши и певец Burito.
Конкурс активно поддерживают региональные власти, призывая жителей субъектов России направлять свои творческие заявки. Председатель комитета Законодательного Собрания по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике Ростовской области Екатерина Стенякина во время заседания круглого стола на тему «Президентский фонд культурных инициатив: гранты на развитие муниципальных учреждений культуры», прошедшего в формате видеоконференции, оценила президентскую инициативу как прекрасную возможность получить дополнительные средства для реализации проектов в сфере культуры.
С подобной инициативой выступила Министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.
Во время открытого совещания с представителями бизнеса региона она призвала муниципальные, коммерческие организации и жителей края отправлять проекты на конкурс: «Любой хороший проект должен жить. А Забайкалье сейчас нуждается в хороших проектах, связанных с культурой. Конкурс Фонда культурных инициатив — прекрасная возможность получить финансирование для развития культурного и культурно-туристического направлений в крае. Мы призываем муниципальные, коммерческие организации и просто забайкальцев, у которых есть креативные идеи и проекты, срочно подавать заявки», — сказала Левкович.
Она подчеркнула, что министерство культуры готово выступить партнёром в реализации проектов.
Напомним, 29 июля Фонд, откликаясь на запрос участников, реализующих проекты в летние месяцы, одновременно с продлением заявочной кампании, внес важную поправку в правила проведения конкурса. Теперь творческие команды могут подать заявку на поддержку проекта, стартовавшего не ранее 15 июня этого года. Прежний срок был ограничен 1 июля.
Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ». Наиболее популярными среди участников стали направления «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры». Итоги конкурса подведут в сентябре.