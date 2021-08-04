Тбилиси, 4 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Информация, распространённая некоторыми СМИ, что Латвия и Эстония якобы не согласовали визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, не соответствует действительности. Об этом пресс-секретарь грузинского МИД Мари Нарчемашвили 4 августа заявила в эфире «Общественного телевидения».

Дмитрий-5-Аверин Грузия

«Сообщения о том, что визит премьер-министра в Эстонию и Латвию планировался на 8 и 9 августа, это лишь печальные спекуляции, так как визит не мог быть запланирован на эти даты, учитывая, что они имеют государственное значение для страны», — сказала Нарчемашвили.

Она добавила, что, согласно международным нормам, информацию о визитах на высоком уровне принято обнародовать только после согласования обеими сторонами.

Напомним, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.