Москва, 4 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Жители России стараются бронировать и выкупать путевки на отдых на ближайшее время, а не планировать свои путешествия заранее. Об этом 4 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Важная тенденция, окончательно закрепившаяся в сезоне 2021 года — это нежелание и неготовность туристов бронировать на несколько месяцев вперед. Глубина продаж сформировалась в три-четыре недели», — сказала Ломидзе.

Эта тенденция обусловлена пандемией и риском закрытия границ — по этой причине жители России опасаются бронировать турпоездки заранее.

«Люди боятся, что страна будет закрыта, что человек не успеет сделать ПЦР-тест или какую-то справку. По нашей оценке, эта тенденция сохранится вплоть до 2022 года. Этот страх засел у туристов», — отметила представитель АТОР.