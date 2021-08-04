Москва, 4 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Церемония прощания с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским началась в Москве. Трансляция траурного мероприятия доступна в группе «Москва FM» в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Югасов ИА Красная Весна Здание МГУ

Прощание во дворе журфака МГУ продлится до 13:30 мск. Похоронят Засурского на Троекуровском кладбище.

Попрощаться с бывшим деканом пришли глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, ректор МГУ Виктор Садовничий. Почтить память учёного пришли десятки людей, они несут цветы к гробу профессора Засурского.

«Он создал великолепнейшую атмосферу для студентов, и недаром все считают его своим отцом — заботливым, добрым», — сказала одна из участниц гражданской панихиды.

Как сообщало ИА REGNUM, Ясен Засурский руководил факультетом журналистики МГУ с 1965 по 2007 год. До своей кончины он был президентом журфака. Умер Засурский 1 августа в возрасте 91 года.

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