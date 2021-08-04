Вашингтон, 4 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США в Вашингтон прибыли украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава офиса президента страны Андрей Ермак. Об этом 4 августа сообщил глава МИД Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена, который состоится уже 30 августа», — говорится в сообщении Кулебы.

Кроме того, он добавил, что украинской стороной будут проведены встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, а также сенаторами и американскими экспертами и уточнил, что у лидеров двух стран есть «ряд больших тем» для обсуждения.

«Но какими бы они ни были, не будет никаких «повышенных тонов» или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать с частным визитом в Крым в качестве туриста.