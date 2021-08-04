Сараево, 4 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Запад считает Боснию и Герцеговину «нерадивым студентом, который никак не может сдать «экзамены» и избавиться от международной супервизии». Об этом говорится в комментарии посольства России в Боснии и Герцеговине, опубликованном на официальном сайте дипломатического представительства 2 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

«Уже более четверть века суверенную страну, занимавшую место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, оставляют на «второй год»…», — говорится в комментарии.

В посольстве подчеркнули, что именно по этой причине Москва считает аппарат верховного представителя международного сообщества в БиГ «тормозом на пути развития БиГ» и настаивает на его безусловном закрытии.

«Это тот случай, когда достоинства уже давно превратились в неисправимые недостатки. Поэтому — должен быть закрыт!», — отметили в дипломатическом представительстве России в БиГ.

Напомним, что ранее Москва и Пекин предложили в СБ ООН проект резолюции о закрытии аппарата верховного представителя в БиГ до 31 июля 2021 года. Тем не менее, проект не получил поддержки большинства членов Совета безопасности.