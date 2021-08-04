Прага, 4 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Российские граждане не пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов, которое произошло 4 августа на западе Чехии. Об этом заявили в посольстве РФ в Праге.

Алексей Колчин ИА REGNUM В поезде

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В ведомстве отметили, что димпредставительство оперативно связалось с полицией для уточнения информации.

«Согласно предварительным данным, среди пострадавших во время столкновения поездов на западе Чехии нет граждан России. Посольство держит ситуацию на контроле», — сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин.

Как сообщало ИА REGNUM, два пассажирских поезда столкнулись в Чехии 4 августа. Инцидент произошёл у села Милавче в районе города Домажлице. В результате происшествия погибли два человека, ещё 50 получили ранения.

В качестве одной из причин трагедии рассматривается невнимательность одного из машинистов, который не реагировал на красный свет семафора и допустил столкновение. Также одной из версий произошедшего мог стать сбой в работе железнодорожной техники. Точные причины трагедии установит специальная комиссия.