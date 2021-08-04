Чита, 4 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Забайкальский край 4 августа поступила новая партия вакцины от коронавируса в количестве 19,2 тыс. комплектов вакцины «Спутник-V». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, остаток вакцины в крае составляет почти 45 тыс. доз.

Правительство Забайкальского края Вакцина от COVID-19

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Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка 13 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» и 288 комплектов «ЭпиВакКорона».

"Я всех прошу, кто неравнодушен к здоровью своему и своих близких, прийти в прививочные пункты и вакцинироваться. Это защитит наши с вами жизни», — заявил в связи с этим зампред правительства Андрей Гурулев.

Добавим, что за сутки в регионе завершили вакцинацию более 2 тыс. человек. Всего первым компонентом вакцины по состоянию на 4 августа привито 270,3 тыс., вторым — 217,5 тыс. человек.