Лондон, 4 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Британский аукционный дом Bonhams выставит на продажу в середине августа Mercedes-Benz 26/120/180 S-Type 1928 года производства. Об этом сообщается на сайте компании.

Bonhams Mercedes-Benz 26/120/180 S-Type 1928 года

Автомобиль долгое время был во владении одной семьи и в 1968 году был модернизирован. Последний владелец машины несколько лет назад обновил цвет кузова модели, покрасив его в черный оттенок.

Отмечается, что всего подобных моделей Mercedes-Benz 26/120/180 S-Type с наддувным двигателем с 1926 по 1930 годы было выпущено 146 единиц.

Рядный 6-цилиндровый 6,8-литровый мотор выдает 120 «лошадей», однако в сочетании с нагнетателем Roots его мощность выросла до 180 л. с.

По предварительной оценке, стоимость лота будет составлять около 4 млн долларов (291 172 400 рублей). Модель будет выставлена на торги 13 августа.

Ранее на аукцион Bonhams был выставлен на продажу внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 голливудского киноактера Тома Хэнкса.

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