Киров, Калужская область, 4 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Калужской области вечером 1 августа в одном из домов деревни Тешевичи Кировского района 69-летний мужчина убил дочь и ранил бывшую жену, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Убийство

Между пенсионером, его дочерью и бывшей женой произошел конфликт. Мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову своей 42-летней дочери, она скончалась на месте. Далее злоумышленник решил расправиться с бывшей женой, выстрелив ей в затылок, после чего с места происшествия скрылся на машине. 66-летней женщине удалось выжить, ей была оказана своевременная медицинская помощь.

Следователи совместно с сотрудниками УМВД России по Калужской области отследили маршрут движения преступника, в результате чего 3 августа подозреваемого удалось задержать в лесополосе около деревни Зубово Юхновского района. Скрываясь от следствия, мужчина ночевал в машине. Следователем возбуждено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.