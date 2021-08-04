Новочеркасск, Ростовская область, 4 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ростовской области огнеборцы потушили травяной пожар в пойме реки Тузлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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Пожар вспыхнул в Новочеркасске вечером 3 августа. Огонь распространился на площади 250 кв. метров. Около 50 минут понадобилось пожарным расчётам, чтобы ликвидировать возгорание.

На месте работали восемь человек и две единицы техники.