Москва, 4 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Туристическая отрасль в России восстанавливается не высокими темпами. Об этом 4 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам представителя туриндустрии, летом 2021 года в России, не смотря на очередную волну коронавируса, были открыты очень многие направления для отдыха.

«2020 год был кризисный. 2021 год не то, чтобы сильно лучше, но есть увеличение на 10−15%. Это пока предварительные итоги. Финальную картину будем подводить в сентябре», — сказала Ломидзе.