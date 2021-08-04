Геленджик, Краснодарский край, 4 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Геленджику Краснодарского края объявлены в розыск как подозреваемые по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Эмблема СКР

Как полагает следствие, в июле 2021 года сотрудники полиции на улице остановили автомобиль, в котором находились два представителя строительной компании.

«Один из подозреваемых открыл водительскую дверь и вывел водителя на улицу, после чего необоснованно причинил физическую силу, отчего тот упал, а после применил в отношении не оказывавшего сопротивление мужчины спецсредства. Затем подозреваемые доставили обоих мужчин в отдел полиции, где в отсутствие законных оснований удерживали, вымогая денежные средства», — говорится в сообщении СК.

По данным следователей, подозреваемые потребовали передать им 1,7 млн рублей. Один из потерпевших передал часть денег, часть денег передала родственница, после чего мужчин отпустили. Позже они обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемые от органов следствия скрылись, в настоящее время они объявлены в федеральный розыск.

Отметим, 4 августа в телеграм-каналах и СМИ появились сообщения о следственных действиях в отделе полиции Геленджика, позже сообщения были опровергнуты.