Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. На Камчатке торжественно встретили атомный ракетный подводный крейсер «Омск» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, вернувшийся в пункт базирования подводных сил после выполнения поставленных задач. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Атомная подводная лодка Северного флота

На пирсе подводников встречали офицеры базы, семьи, представители местной администрации, ветераны, участники юнармейского движения. С успешным выполнением боевой задачи моряков поздравил командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев. По традиции он передал экипажу жареного поросёнка, а также вручил ведомственные награды, грамоты и ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим.

«Командующий отметил, что экипаж в очередной раз показал высокий профессионализм и готовность к выполнению любых поставленных задач», — говорится в сообщении.

Атомный ракетный подводный крейсер «Омск» проекта 949А «Антей» вошёл в состав Северного флота ВМФ России в январе 1994 года. С 2015 по 2019 года атомоход проходил ремонт и модернизацию, после которой был передан Тихоокеанскому флоту. В 2020 году «Омск» принимал участие в учениях «Океанский щит — 2020», которые проходили в акватории Баренцева моря под общим руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ракетный подводный крейсер «Владимир Мономах» ТОФ возвратился на Камчатку после длительного похода.