Кострома, 4 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Костромской государственный университет готов отстранить от работы сотрудников, не сделавших прививки от COVID-19 перед началом нового учебного года. Об этом в интервью завил ректор КГУ Александр Наумов.

Костромской Государственный Университет

«Я допускаю (такой вариант развития событий - ИА REGNUM). Это не сотрясание воздуха, а реальный настрой администрации, суровая необходимость, которая обусловлена нормативными документами. Юридическая позиция выверена, и мы готовы к этому. У нас в приоритете интересы сохранения здоровья коллектива, других людей. Человек может как угодно относиться к своему здоровью до той поры, пока это не затрагивает интересы других», — заявил ректор КГУ

В Костромском государственном университете работают более 1000 сотрудников, включая технических служащих и преподавателей. По данным на 2 августа 2021 года более 40% работников образовательной организации сделали прививки первым и вторым компонентом вакцины. Массовая вакцинация в стенах университета состоится 5 августа. Прививки в этот день сделают около 250 преподавателей и студентов. С учётом этой цифры 60% персонала будут защищены от инфекции .

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в КГУ, это не окончательная цифра привитых сотрудников. Многие находятся в отпусках и получили вакцину в медучреждениях по месту жительства или выездных пунктах вакцинации. Точное количество вакцинированных будет известно к концу августа.