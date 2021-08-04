Томск, 4 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о надвигающейся непогоде.

65.mchs.gov.ru Ливень

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Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского ЦГМС, 5 и 6 августа местами в Томской области и Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град.

При грозах прогнозируются сильные дожди, ливни. Ветер усилится до 15−20 м/с.

Как сообщал ИА REGNUM, о непогоде предупредили жителей Хакасии.

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