Москва, 4 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Спрос на отдых в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом. Об этом 4 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Едва ли спрос на турпоездки превысит показатели докризисного 2019 года, но приблизиться к ним вполне может, считает эксперт.

«Спрос по большинству направлений превысил показатели 2020 года. По предварительной оценке, спрос может приблизиться к 2019 году. Если в 2020 году было минус 30% к 2019 году, а в 2021 году он может составить минус 10−15%», — сказала Ломидзе.