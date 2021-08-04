Лондон, 4 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Захватившие в Оманском заливе танкер вооруженные люди покинули судно. Об этом 4 августа сообщает британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

Цитата из м∕ф «Бармалей и морские пираты». Реж. Давид Черкасский. 1984. СССР «Не ходите, дети, в Африку гулять»

«Судно в безопасности. Инцидент завершен», — говорится в сообщении компании.

В то же время, название подвергшегося захвату группы неизвестных вооруженных людей судна не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что танкер, который ранее был захвачен в Оманском заливе, направился в сторону Ирана.