Выборг, Ленинградская область, 4 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Выборгском районе Ленинградской области двое мужчин избили заместителя прокурора, которая пришла в кафе с проверкой. Возбуждено уголовное дело. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Ленинградской области.

Vsemetri.com Форма прокурора

По данным следствия, 3 августа двое мужчин пытаясь помешать заместителю прокурора района провести проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудникам кафе «Папарацци» в Выборге. Они нанесли должностному лицу, находящейся в форменной одежде, множественные удары руками и ногами по телу, причинив ей физическую боль и моральные страдания.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области в отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

«В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.