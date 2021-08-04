Москва, 4 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Коронавирус нового типа становится непосредственным источником сердечно-сосудистых заболеваний у части переболевших. Об этом 4 августа заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в эфире телеканала «Россия 24».

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«К сожалению, на вирус, который так или иначе инфицирует эндотелий, наши сосуды, можно списывать 30% списывать от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил Волчков.

По его словам, коронавирус нового типа относится к тем типу вирусов, которые непосредственно поражают эндотелий сосудов.

«Безусловно, это происходит не только по вине вируса, но ещё и неправильного образа жизни, повышенного количества принимаемой еды. Типичный эффект тромбоза — непосредственно на совести коронавируса», — указал он.