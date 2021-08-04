Анадырь, 4 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. От Чукотки на выборах депутатов в Государственную думу РФ VIII созыва зарегистрировано шесть кандидатов, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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В списке зарегистрированных кандидатов: Александр Абрамович (Коммунистическая партия «Коммунисты России»), Юлия Бутакова (ЛДПР), Владимир Гальцов (КПРФ), Елена Евтюхова («Единая Россия»), Мария Ефимова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Александр Семериков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Как сообщало ИА REGNUM, на выборы в Госдуму РФ от Еврейской АО зарегистрированы семь кандидатов. Отбор прошли все, кто подавал документы.