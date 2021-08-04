Челябинск, 4 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Челябинской области шестеро местных жителей стали фигурантами уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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Следователи считают, что в Челябинске эти граждане приобрели нарковещество массой более 10 граммов. А затем при попытке сбыта вещества их задержали сотрудники полиции.

В разных районах Челябинска было изъято и множество наркосодержащих «закладок». Идут следственные действия.