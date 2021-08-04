Москва, 4 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Туристический сезон 2021 года для России можно назвать неплохим. Такую оценку 4 августа дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

При этом эксперт подчеркнула, что оценка эта носит предварительный характер. Окончательно охарактеризовать туристический сезон можно будет не раньше сентября 2021 года.

«Если говорить о сезоне, то в целом он прошел хорошо. Сюрпризом можно считать решение губернатора Краснодарского края по въезду туристов в августе. Это сильно сказалось на туристическом потоке, в том числе выездных направлений. Можно считать и сюрпризом фактическое открытие курортов Египта. Хотя полноценной радости и счастья не получилось, так как открытие курортов произойдет 9 августа. Кроме того, пока на этом направлении действуют только регулярные рейсы», — сказала Ломидзе.