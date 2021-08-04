В АТОР оценили туристический сезон 2021 года
Москва, 4 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Туристический сезон 2021 года для России можно назвать неплохим. Такую оценку 4 августа дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
При этом эксперт подчеркнула, что оценка эта носит предварительный характер. Окончательно охарактеризовать туристический сезон можно будет не раньше сентября 2021 года.
«Если говорить о сезоне, то в целом он прошел хорошо. Сюрпризом можно считать решение губернатора Краснодарского края по въезду туристов в августе. Это сильно сказалось на туристическом потоке, в том числе выездных направлений. Можно считать и сюрпризом фактическое открытие курортов Египта. Хотя полноценной радости и счастья не получилось, так как открытие курортов произойдет 9 августа. Кроме того, пока на этом направлении действуют только регулярные рейсы», — сказала Ломидзе.